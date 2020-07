Freudenstadt – Spiegel beschädigt und weitergefahren

Anzeige

Freudenstadt (ots) – Ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro hat ein nicht bekannter Fahrzeugführer zwischen Dienstag, 22:00 Uhr und Mittwoch, 14:00 Uhr, an einem geparkten Ford in der Schwanenstraße verursacht. Dies schien ihn wenig zu kümmern, denn er verließ die Örtlichkeit ohne sich für den Unfall zu verantworten. Die 34 Jahre alte Besitzerin des Ford musste die Beschädigungen am linken Außenspiegel, sowie Beschädigungen an der vorderen linken Frontseite feststellen. Vermutlich wurde der Schaden bei der Vorbeifahrt verursacht.

Das Polizeirevier Freudenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Unfalls sich unter, 07441 536 310 zu melden.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4641791