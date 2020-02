Freudenstadt – Unbekannter schlägt Scheibe von Auto ein

Anzeige

Freudenstadt (ots) – Ein Unbekannter hat am Samstag zwischen 8:00 Uhr und 11:45 Uhr im Höhenweg in Freudenstadt-Wittlensweiler ein Auto aufgebrochen.

Der Täter schlug eine Scheibe am Fahrzeug ein, öffnete die Motorhaube und machte sich am Kotflügel zu schaffen. Ohne etwas aus dem Wagen zu stehlen, flüchtete er dann in Richtung Hallenbad. Der Täter konnte von einem Zeugen beobachtet werden. Er wird beschrieben als circa 30 Jahre alt, schlank, etwa 1,70 Meter groß und dunkel gekleidet. Zudem hatte er eine Umhängetasche und einen Kampfhund dabei.

Zeugen werden gebeten, sich unter 07441 5360 beim Polizeirevier Freudenstadt zu melden.

