Freudenstadt – Unfall mit 3.000 Euro Sachschaden, Fahrer flüchtet

Freudenstadt (ots) – Am Donnerstag, in der Zeit von 06.30 Uhr bis 16.30 Uhr, hat sich ein Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Aacher Straße in Freudenstadt ereignet, bei dem rund 3.000 Euro Schaden entstanden ist.

Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge prallte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen einen geparkten schwarzen BMW und verließ anschließend die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei entsprechenden Wahrnehmungen an das Polizeirevier Freudenstadt telefonisch unter 07441 536-310 zu wenden.

