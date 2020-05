Freudenstadt – Unfall verursacht und geflüchtet – Zeugen gesucht

Anzeige

Freudenstadt (ots) – Wie erst am Wochenende bekannt geworden war, verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer in der Zeit zwischen Mittwoch, 16:00 Uhr bis Freitag, 13:30 Uhr, einen Verkehrsunfall in der Schierenbergstraße. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen Skoda, welcher am Straßenrand geparkt war. Hinweise auf den Unfallflüchtigen, der am Skoda gelbe Antragungen hinterlassen hatte, nimmt das Polizeirevier Freudenstadt unter 07441/5360 entgegen.

Sabine Maag, Pressestelle

