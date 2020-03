Freudenstadt – Unfallflucht auf Kundenparkplatz -Zeugenaufruf

Anzeige

Freudenstadt (ots) – Etwa 1.500 Euro Sachschaden verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer am Samstagnachmittag an einen auf einem Parkplatz in der Rudolf-Diesel-Straße abgestellten VW. Der 57-jährige VW Besitzer parkte sein Fahrzeug zwischen 16:45 Uhr und 18:00 Uhr in der Nähe des Haupteingangs zum dortigen Möbelgeschäft. Als er wieder zu seinem Auto kam bemerkte er einen frischen Unfallschaden am rechten hinteren Bereich. Vermutlich wurde der Schaden bei einem Parkvorgang verursacht.

Das Polizeirevier Freudenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen zu dem Unfall sich unter, 07441 536 0, zu melden.

