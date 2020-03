Freudenstadt – Zeugen gesucht: Unbekannter überholt gefährlich

Anzeige

Freudenstadt (ots) – Gefährdet wurde am Dienstagabend gegen 18.20 Uhr ein 27-jähriger Ford Fahrer auf der Landesstraße 405 in Richtung Freudenstadt. Ein Unbekannter, welcher von Freudenstadt in Richtung Bundesstraße 294 unterwegs war, überholte ein weiteres Fahrzeug. Durch das Überholmanöver musste der 27-Jährige nach rechts in den Grünstreifen ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Unbekannten zu verhindern. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Der Unbekannte soll mit einem weißen SUV unterwegs gewesen sein. Nähere Hinweise zu dem Fahrzeug sind nicht vorhanden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Freudenstadt, Tel. 07441 536-0, in Verbindung zu setzen.

Dirk Wagner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4543600 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4543600