Freudenstadt – Zigaretten mit falschem 50-Euro-Schein bezahlt -Zeugenaufruf

Freudenstadt (ots) – Wegen Inverkehrbringens von Falschgeld ermittelt das Kriminalkommissariat Freudenstadt. Ein etwa 20-25 Jahre alter Mann versuchte am Donnerstagmittag gegen 15:30 Uhr in einem Tabakladen in der Loßburger Straße eine Schachtel Zigaretten mit einem falschen 50-Euro-Schein zu bezahlen. Als der Verkäufer auf die Fälschung aufmerksam wurde, flüchtete der Mann in Richtung Reichsstraße/Lange Straße.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 1,80 m groß; zwischen 20 und 25 Jahre alt, südländische Erscheinungsbild; hageres Gesicht; dunkle kurze Haare; sprach Akzentfrei Deutsch. Bekleidet war er mit einem roten Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift. Die Kapuze hatte der Mann über den Kopf gezogen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der gesuchten Person geben können, werden gebeten, unter 07441 5360, sich mit dem Kriminalkommissariat Freudenstadt in Verbindung zu setzen.

