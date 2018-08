Friesenheim – Alkoholisiert hinter dem Steuer

Anzeige

Friesenheim (ots) – Beamte des Polizeireviers in Lahr mussten bei einer Verkehrskontrolle in der Heiligenzeller Straße am frühen Freitag feststellen, dass die Lenkerin eines Volkswagen mutmaßlich alkoholisiert hinter dem Steuer ihres Wagens gesessen hatte. Ein Atemalkoholtest attestierte der Frau einen Wert von etwa 1,5 Promille. Nach Auswertung der im Anschluss erhobenen Blutprobe erwartet die VW-Fahrerin eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

/ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4031494