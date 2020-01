Friesenheim – Auf Roller abgesehen, gibt es Zeugen?

Anzeige

Friesenheim (ots) – Zwischen Samstagnachmittag, 15 Uhr und Sonntag, 1:30 Uhr, ist aus dem Hof eines Anwesens in der Heiligenzeller Straße ein Mofa-Roller gestohlen worden. Das kurzgeschlossene Zweirad konnte zwischenzeitlich mit Beschädigungen an der Frontverkleidung in der Straße ‚Im Ried‘ aufgefunden und wieder seinem rechtmäßigen Besitzer ausgehändigt werden. Zur gleichen Zeit hat sich ein bislang Unbekannter an einem weiteren, in der Straße ‚Sternenberg‘ abgestellten Roller zu schaffen gemacht. Dort blieb es allerdings beim Diebstahlsversuch. In beiden Fällen sind Sachschäden von jeweils etwa 100 Euro zu beklagen. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer: 07821 277-0 bei den Ermittlern des Polizeireviers Lahr.

