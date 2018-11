Friesenheim – Ausgeraubt / Zeugen gesucht

Anzeige

Friesenheim (ots) – Wie mittlerweile bekannt wurde, soll ein 17-Jähriger am vergangenen Freitag in der Allendstraße Opfer eines Raubes geworden sein. Seinen Angaben zufolge sei er zwischen 8 Uhr und 8.30 Uhr von einem 24 Jahre alten Mann zunächst mit Holzstöcken attackiert worden. Nach dem Angriff soll der 24-jährige das Handy und den Geldbeutel des am Boden Liegenden geraubt und anschließend das Weite gesucht haben. Das Opfer musste später in einem örtlichen Krankenhaus behandelt werden. Die Beamten der Kriminalpolizei sind nun auf der Suche nach Zeugen. Wer den Vorfall beobachtet hat wird unter der Telefonnummer: 0781 212820 um Kontaktaufnahme gebeten.

