Friesenheim – Beim Abbiegen zusammengestoßen

Anzeige

Friesenheim (ots) – Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von insgesamt rund 2.500 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag. Der Lenker eines E-Bikes wollte gegen 16 Uhr von der B 3 aus kommend in Richtung Ortseingang Friesenheim fahren, als er auf Höhe eines Obststandes nach links abbiegen wollte. Ersten Erkenntnissen zufolge stoppte der 69-Jährige sein Velo, um entgegenkommende Verkehrsteilnehmer passieren zu lassen. Beim folgenden Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß mit einem, den Radler im selben Moment überholenden, Rollerfahrer. Durch die Berührung der beiden Lenker kam es zum Sturz des Radlers, welcher zur Behandlung seiner Blessuren in das Klinikum nach Lahr gebracht wurde. /ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4572689 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4572689