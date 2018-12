Friesenheim – Beim Vorbeifahren beschädigt, Zeugen gesucht

Anzeige

Friesenheim (ots) – Die Beamten des Polizeireviers Lahr sind nach einem Unfall auf der Suche nach Zeugen, vor allem einer bestimmten Zeugin, welche am Sonntagmittag diesen beobachten konnte. Eine Autofahrerin hatte ihren Wagen am Sonntagmittag gegenüber eines Gasthofs in der Oberweierer Hauptstraße abgestellt, als ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer diesen am Spiegel touchiert und beschädigt haben soll. Eine Zeugin konnte diesen Vorgang beobachten und beschrieb den unfallverursachenden Wagen als schwarzen Jaguar mit OG-Kennzeichen. Die Zeugin und weitere mögliche Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Nummer 07821 277-0 bei der Polizei zu melden. /ma

