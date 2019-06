Friesenheim – Betrunken und ohne Führerschein

Anzeige

Friesenheim (ots) – Am Samstagabend verständigte eine Zeugin die Polizei und teilte mit, dass sie zwischen Schuttern und Friesenheim einem Renault Laguna hinterher fahre, dessen Fahrer offensichtlich erhebliche Probleme beim Steuern seines Autos habe. Mehrfach rasierte der Laguna-Fahrer den Bordstein, kam in den Gegenverkehr und würgte den Motor ab. Nur glücklichen Umständen war es zu verdanken, dass es zu keinem Unfall kam. Die Fahrt endete auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Friesenheim. Witterungsangepasst war der 33-jährige Autofahrer aus Lettland lediglich mit einer Unterhose bekleidet, als er den Polizeibeamten gegenüber stand. Mit über zwei Promille war die Ursache für das zu Tage gelegte Fahrverhalten schnell ermittelt. Seine lettische Fahrerlaubnis war abgelaufen. Eine Blutprobe wurde angeordnet, Anzeige an die Staatsanwaltschaft folgt. /br

