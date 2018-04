Friesenheim – Brand in einer Wohnung

Friesenheim (ots) – Am Sonntagnachmittag teilte ein Anwohner in der Friesenheimer Hauptstraße über Notruf mit, dass schwarzer Rauch aus einem Fenster im ersten Obergeschoß des neuen Ortszentrums drang. Durch die eingesetzte Feuerwehr wurde das Gebäude teilweise evakuiert. Die Tür zu der betroffenen Wohnung musste aufgebrochen werden, da der Wohnungsinhaber nicht in der Wohnung war. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet ein Elektrogerät in Brand, der sich auf Teile der Wohnung ausbreitete. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Trotzdem war die Wohnung anschließend unbewohnbar, die beiden Bewohner müssen anderweitig unterkommen. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

