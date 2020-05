Friesenheim – Einbruch in Mehrfamilienhaus

Anzeige

Friesenheim (ots) – Ein noch unbekannter Einbrecher versuchte in der Zeit zwischen Freitag, 8 Uhr und Montag 8 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus im Akazienweg zu gelangen. Der Täter hebelte die Wohnungseingangstür auf, um sich vermutlich Zutritt in den Wohnbereich zu verschaffen. Ein Diebstahlschaden entstand, möglicherweise weil der Unbekannte gestört wurde, nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht. Der angerichtete Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro.

