Friesenheim – Festgefahren

Friesenheim (ots) – Eine Kontrolle durch Beamten des Polizeireviers Lahr wurde am frühen Donnerstagmorgen einer 36-jährigen VW-Fahrerin zum Verhängnis. Eine Zeugin meldete kurz vor 4 Uhr, dass sich die Frau mit ihrem Wagen in einer Baustelle in der „Hintere Dorfstraße“ festgefahren hatte. Eine genauere Überprüfung ihrer Fahrtüchtigkeit förderte zutage, dass die Mittdreißigerin mit beinahe zwei Promille am Steuer ihres Wagens gesessen hatte. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.

