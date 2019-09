Friesenheim – Friedliches Bürgerfest

Anzeige

Friesenheim (ots) – Die Beamten des Polizeireviers Lahr blicken anlässlich des Bürgerfestes 2019 in Friesenheim auf einen friedlichen Verlauf der Veranstaltung zurück. Vor allem durch die intensiven Jugendschutzkontrollen und das damit einhergehende frühzeitige Einschreiten bei sich anbahnenden Konflikten, konnte gewährleistet werden, dass es über das gesamte Wochenende zu keinen strafbaren Handlungen gekommen war. Die enge Zusammenarbeit mit der Gemeinde Friesenheim hat sich bewährt. Seitens der Gemeinde wurden bereits im Vorfeld in der Vergangenheit aufgefallenen Festbesuchern Aufenthaltsverbote erteilt und die Anzahl der vor Ort eingesetzten Sicherheitsdienstmitarbeiter erhöht. Rückzugsmöglichkeiten für Störer wie Schulhöfe oder der Bereich um den Friedhof wurden ausgeleuchtet und teilweise abgesperrt. Auffälligen und stark alkoholisierten Besuchern wurden frühzeitig Platzverweise erteilt. Lediglich zwei Jugendliche mussten in Gewahrsam und ihren Erziehungsberechtigten überstellt werden.

