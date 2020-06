Friesenheim – Kind von Auto erfasst

Anzeige

Friesenheim (ots) – Ein 7 Jahre altes Kind hat am Dienstagabend nach einer Kollision mit einem Auto leichte Verletzungen erlitten. Der Junge war mit seinem Fahrrad und in Begleitung seines Großvaters auf dem Gehweg der Friesenheimer Hauptstraße unterwegs, als es gegen 18:40 Uhr von einem aus der Hochgasse abbiegenden Mercedes-Lenkers erfasst wurde und hierdurch zu Boden stürzte. Zufällig vorbeifahrende Helfer des Rettungsdienstes haben den 7-Jährigen nach einer Erstversorgung zur weiteren Untersuchung in das Ortenau Klinikum Lahr gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.200 Euro.

