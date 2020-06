Friesenheim – Küche nach Brand nicht mehr zu gebrauchen

Anzeige

Friesenheim (ots) – Ein auf dem Herd vergessener Topf mit Fett hat am Dienstvormittag zu einem Küchenbrand in der Luisenstraße und in der Folge zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz geführt. Der um 11:13 Uhr gemeldete Feuerausbruch war etwa 30 Minuten später von den angerückten Wehrleuten unter Kontrolle und abgelöscht. Zurück blieb eine nicht mehr zu gebrauchende Küche und ein geschätzter Sachschaden von über 20.000 Euro. Ob das Einfamilienhaus noch bewohnbar ist, muss abgewartet werden. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen.

