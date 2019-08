Friesenheim – Mangelhaftes Parken führt zu hohen Kosten

Anzeige

Friesenheim (ots) – Weil sie ihren Citroen beim Parken nicht ausreichend gegen das Wegrollen gesichert hatte, stehen einer 42-jährigen Autofahrerin nun mehrere Rechnungen ins Haus. Kurz nach 15 Uhr hatte sie ihren Pkw in der Ritterstraße geparkt und dabei offenbar weder einen Gang eingelegt, noch die Feststellbremse arretiert. So rollte der Wagen schließlich Rückwärts und gegen eine Hauswand, wo er Sachschaden in noch unbekannter Höhe verursachte. Da die Fahrerin des nun quer und auch verschlossen auf der Fahrbahn stehenden Autos durch die Beamten des Polizeireviers Lahr in der Nachbarschaft nicht aufgefunden werden konnte, musste das verkehrsbehindernd stehende Auto abgeschleppt werden. Rund zwei Stunden später meldete sich die Frau und konnte den Wagen beim Abschleppunternehmen entgegen nehmen. Während sie die Kosten für den Transport sofort beglich, stehen ein Bußgeld und die Instandsetzung der Hauswand noch aus.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4342525