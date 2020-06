Friesenheim – Mit Reizgas besprüht / Zeugenaufruf

Anzeige

Friesenheim (ots) – Nachdem ein 46 Jahre alter Mann am Donnerstagmorgen in der Friesenheimer Hauptstraße mit Pfefferspray verletzt worden sein soll, haben die Beamten des Polizeireviers Lahr die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Angaben des Mittvierzigers soll ein noch Unbekannter gegen 7.15 Uhr an seiner Haustür geklingelt haben. Nachdem der Bewohner die Tür öffnete, hätte ihm der ungebetene Besucher unmittelbar ins Gesicht gesprüht, weshalb der Attackierte auch niemanden erkennen konnte. Die ermittelnden Beamten sind nun auf der Suche nach Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07821 277-0 entgegengenommen.

