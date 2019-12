Friesenheim – Motorradfahrer schwer verletzt

Anzeige

Friesenheim (ots) – Am Sonntagmorgen, kurz nach 10 Uhr, stürzte in der Bahnhofstraße der 16-jährige Fahrer eines Leichtraftrades infolge überhöhter Geschwindigkeit. Der Leichtkraftrad-Fahrer wurde schwer und seine gleichaltrige Mitfahrerin leicht verletzt. Beide trugen den vorgeschriebenen Sturzhelm. Der Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, die Mitfahrerin kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. An dem Leichtkraftrad entstand Totalschaden. Die Bahnhofstraße musste für die Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

