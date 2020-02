Friesenheim – Nach Unfall Führerschein beschlagnahmt

Anzeige

Friesenheim (ots) – Weil er im Verdacht steht alkoholisiert einen Unfall verursacht zu haben, sieht seit Sonntag ein 27-Jähriger einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung entgegen. Nach ersten Ermittlungen war der Mitsubishi-Fahrer gegen 22:35 auf der Heiligenzeller Straße in Richtung Friesenheimer Hauptstraße unterwegs, als er bereits kurz nach dem Ortseingang den Bordstein touchierte, im Anschluss die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und schließlich gegen eine Hausmauer prallte. Im Anschluss, so mehrere Augenzeugen, soll der Mitsubishi-Lenker sein Auto zurückgesetzt und in der angrenzenden Friedenstraße geparkt haben. Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Lahr trafen dort auf den mit rund 1,5 Promille alkoholisierten Mann. Nach einer Blutentnahme wurde sein Führerschein einbehalten. An seinem Auto entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Der Schaden an der Hauswand lässt sich derzeit noch nicht abschätzen.

