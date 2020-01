Friesenheim, Oberschopfheim – Standgehalten

Anzeige

Friesenheim, Oberschopfheim (ots) – Ein bislang unbekannter Einbrecher versuchte in der Nacht auf Donnerstag in ein Einfamilienhaus in der Weingartenstraße einzudringen. Der nächtliche Besucher ist allerdings zwischen 1:30 Uhr und 2 Uhr an der Stabilität der Terrassentür gescheitert. Unverrichteter Dinge verschwand der Unbekannte in der Dunkelheit. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen.

