Friesenheim-Oberschopfheim – Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Friesenheim-Oberschopfheim (ots) – Am Dienstagabend, gegen 21:50 Uhr, befuhr bislang unbekannter Fahrzeugführer die Leutkirchstraße in Fahrtrichtung B 3. In Höhe der Hausnummer 11 fuhr dieser gegen einen geparkten Pkw VW Golf. Der Verursacher verließ die Unfallstelle mit hoher Geschwindigkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die weiteren Ermittlungen durch das Polizeirevier Lahr hatten zum Ergebnis, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Renault Clio 1.2, Farbe silbern, grau oder weiß handeln muss. Der vordere rechte Scheinwerfer müsste stark beschädigt sein. Am VW Golf entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Lahr, Telefon 07821/2770, in Verbindung zu setzen.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4258931