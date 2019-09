Friesenheim, Oberschopfheim – Vorfahrt genommen, Motorradfahrer verletzt

Anzeige

Friesenheim, Oberschopfheim (ots) – Leichte Verletzungen hat ein 39 Jahre alter Motorradfahrer am Freitagmorgen davongetragen, nachdem ihm ein 22-jähriger Mercedes-Lenker auf der B 3 am Ortseingang von Oberschopfheim die Vorfahrt genommen hatte. Der Biker musste kurz vor 5:30 Uhr durch die Vorfahrtsmissachtung eine Vollbremsung einleiten, ist hierbei ins Rutschen geraten und in der Folge gestürzt. Der Sachschaden an den Unfallfahrzeugen wird auf etwa 2.500 Euro taxiert.

