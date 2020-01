Polizist schießt bei Lahr auf Mann, der ihn mit Messer angreift

Anzeige

Am Dienstagmorgen erhielt die Polizei von einem Zeugen den Hinweis, dass ein Mann in der Römerstraße in Friesenheim-Oberweier versuche, an einem Auto die Reifen zu zerstechen.

Nach einer zunächst erfolglosen Suche nach dem Verdächtigen und einem weiteren Zeugenhinweis traf eine Polizeistreife gegen 10.30 Uhr auf einen Mann, der nach bisherigen Erkenntnissen mit einem Messer auf die Polizeibeamten losging.

Laut ihrer Pressemitteilung gab die Polizei deswegen mindestens einen Schuss ab. Der Mann wurde am Bein verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. Die eingesetzten Beamten wurden nicht verletzt.

pol/ots