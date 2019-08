Friesenheim – Parkvorgang endet in Disput

Anzeige

Friesenheim (ots) – Vermutlich aus nichtigem Grund kam es am Dienstagabend in der Ritterstraße zu einem Disput zwischen zwei 24 und 26 Jahre alten Frauen. Die Jüngere soll beim Einparken dem Auto der Älteren verdächtig nahegekommen sein, weshalb die 26-Jährige der 24-Jährigen laut zugerufen haben soll. Ein zunächst verbaler Streit endete offensichtlich in wechselseitigen, tätlichen Angriffen. Beide Frauen wurden hierbei leicht verletzt. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen zur Klärung der Umstände aufgenommen. Beide Frauen erwartet außerdem eine entsprechende Anzeige wegen Beleidigung und Körperverletzung. /ag

