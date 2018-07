Friesenheim Schuttern – Badeunfall

Friesenheim (ots) – Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, DLRG und Polizei wurden heute gegen 15 Uhr zu einem Einsatz an den Baggersee in Friesenheim-Schuttern gerufen. Ein 61-jähriger Mann musste dort nach einem Badeunfall gerettet und medizinisch versorgt werden. Er wurde nach länger andauernden Reanimationsmaßnahmen in ein Klinikum eingeliefert. /rd

