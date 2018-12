Friesenheim – Streit in Flüchtlingsunterkunft

Anzeige

Friesenheim (ots) – Die ausgewachsene Meinungsverschiedenheit zweier Frauen in einer Flüchtlingsunterkunft in der Straße ´Am Bahnhof´ hat am Dienstagmittag zu einem Polizeieinsatz geführt. Die beiden Bewohnerinnen der Unterkunft hatten sich derart über die Modalitäten hiesiger Mülltrennungsvorschriften gestritten, dass zur Untermauerung verbaler Drohungen neben einem Besenstiel auch ein Messer zum Einsatz gekommen sein soll. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen.

