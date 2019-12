Friesenheim – Unfallhergang unklar, Zeugenaufruf

Anzeige

Friesenheim (ots) – Am Montagmorgen kam es gegen 10 Uhr an einer Kreuzung auf der B3 zwischen der Alten Landstraße und der Ichenheimerstraße an einer Ampelschaltanlage zu einem Unfall zwischen einem silbernen VW Golf und einem schwarzen VW Golf. Eine 78 Jahre alte Frau hatte vermutlich die Ampelanlage auf Grund der Sonneneinstrahlung nicht richtig einsehen können und fuhr in die Kreuzung ein. Eine 63-jährige fuhr ebenfalls in die Kreuzung, hierbei kam es zu einer Kollision der beiden Kleinwägen. Die Höhe des so verursachten Schadens ist noch nicht abschließend geklärt. Da der genaue Unfallhergang ebenso unklar ist, werden Zeugen gebeten, sich beim Polizeiposten Hohberg unter der Tel. 07808 9148-0 zu melden.

/jh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4456652 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4456652