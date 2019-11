Friolzheim – Einbruch in Metzgerei

Anzeige

Friolzheim (ots) – Im Zeitraum zwischen Freitag, 21:30 Uhr, und Samstag, 05:00 Uhr, kam es in der Kirchstraße in Friolzheim zu einem Einbruch in eine Metzgerei. Den bislang unbekannten Tätern gelang im Anschluss unbemerkt die Flucht. Entwendet wurden mehrere hundert Euro Bargeld.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07041/96930, mit dem Polizeirevier Mühlacker in Verbindung zu setzen.

