Friolzheim/Wiernsheim – Einbrüche in Firmen und Pfarrhaus

Friolzheim Wiernsheim (ots) – Zwei Einbrüche in Friolzheim und ein Einbruch in Wiernsheim, die in der Nacht zum Samstag in zwei Firmen und in ein Pfarrhaus verübt wurden, beschäftigten am Wochenende das Polizeirevier Mühlacker.

In Wiernsheim war ein in der Benzstraße gelegenes Bauunternehmen betroffen. Die Täter haben im Innern mehrere Türen aufgebrochen. Aus einem Safe erbeuteten sie mehrere hundert Euro. Darüber hinaus ist auch eine dort im Erdgeschoss gelegene Firma für Verpackungssysteme betroffen, in welcher auch mehrere Türen aufgehebelt waren. Allerdings ist noch kein konkreter Diebstahlsschaden bekannt.

Ein Zeuge hörte am Samstag gegen 01.20 Uhr aus einer Bäckerei in der Rathausstraße Geräusche. Bei näherer Nachschau stand ein Fenster offen. Als sich der Mann durch Rufe bemerkbar machte, flüchtete eine mit grauem Kapuzenshirt gekleidete männliche Person. Die anschließend alarmierte Polizei fahndete noch, konnte aber keinen Verdächtigen ermitteln. Ob dort ein Schaden entstanden ist, ließ sich zunächst nicht klären.

Ein weiterer Einbruch in Friolzheim wurde in gleicher Nacht zwischen 22.20 Uhr und 08.30 Uhr in ein Pfarrhaus der Kirchstraße verübt. Unbekannte hebelten ein Fenster auf und durchwühlten in den Büroräumen das Inventar. Es wurden aus einer Kasse rund 130 Euro entwendet und der gesamte Sachschaden liegt bei etwa 500 Euro.

Sachdienliche Angaben zu den Einbrüchen nimmt das Polizeirevier Mühlacker unter 07041/96930 entgegen.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4286832