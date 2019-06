Fünf Verletzte bei Autounfall in Leonberg

Anzeige

Bei einem Autounfall in Leonberg (Landkreis Böblingen) sind fünf Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 71-Jährige am Freitag auf eine Kreuzung und krachte mit ihrem Fahrzeug in den Wagen eines 21-Jährigen. Das Auto des Mannes kam von der Straße ab und prallte auf einem Parkplatz gegen einen abgestellten Wagen.

Der 21-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt, seine drei Begleiter und die Unfallverursacherin wurden ebenfalls verletzt. Sie kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. dpa/lsw