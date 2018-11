Anzeige

30 alkoholisierte Fußballfans haben in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) in einem Schnellrestaurant randaliert – darunter auch ein Mann, der nackt auf einem Tisch tanzte. Wie die Polizei am Montag mitteilte, riefen Zeugen am Samstag die Polizei.

Die Beamten führten die Fans daraufhin aus dem Burger-Laden eines Autohofes und wieder zurück in ihre Reisebusse. Darunter war auch der Nackttänzer, dem nun eine Anzeige droht. Zu weiteren Ausschreitungen kam es nicht. (pol/lsw)