In der Nacht zum Sonntag wurde ein 21-jähriger Fußgänger, der betrunken auf der B33 stand, von einem Pkw erfasst, so informiert das Offenburger Polizeipräsidium in einer Pressemeldung. Der junge Mann wurde schwer verletzt vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

BNN