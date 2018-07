Fußgänger vom Auto erfasst

Gaggenau (ots) – Am Dienstagnachmittag wurde ein 84-jähhriger Fußgänger an der Querungshilfe des Kreisverkehres BadStrße / Rotherma-Querspange von einem Pkw erfasst. Der Mann wurde mit Kopfverletzungen in eine Klinik eingeliefert. Wie es zu dem Unfall kommen konnte ist noch unklar.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4020000