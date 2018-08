FW-KA: Brand auf Dach – Explosionsgefahr durch Gasflaschen

Anzeige

Karlsbad (ots) – Die Feuerwehr Karlsbad Abt. Langensteinbach wurde am heutigen Mittwochabend gegen 19:20 Uhr von der Integrierten Leitstelle in Karlsruhe mit dem Alarmstichwort „Dachstuhlbrand“ in die Ittersbacher Straße alarmiert. Die Einsatzstelle befand sich unweit des Feuerwehrgerätehauses an dem im Rohbau stehenden Neubau der neuen Psychiatrie des SRH Klinikums Karlsbad-Langensteinbach.

Aufgrund der Nähe zur Einsatzstelle konnte die erste Lage schnell erkundet und entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden. Auf dem Dach des Rohbaus brannte nach erster Erkundung Verpackungs- und Dämmmaterial. Es befanden sich auch mehrere Propangasflaschen auf dem Dach. Drei Propangasflaschen befanden sich in direkter Nähe des Brandortes. Zwei Trupps unter Atemschutz begaben sich mit C-Rohren über das Baugerüst zum Brandort und begannen aus der Deckung heraus sofort mit den Löschmaßnahmen.

Nach kurzer Zeit war das Feuer gelöscht. Die Gasflaschen mussten jedoch noch einige Zeit aus sicherer Entfernung gekühlt werden. Die Temperatur der Flaschen wurde regelmäßig durch eine Wärmebildkamera überprüft.

Eine Evakuierung des angrenzenden SRH Klinikums aufgrund der Rauchentwicklung war zu keiner Zeit gegeben.

Die Feuerwehr Karlsbad Abteilung Langensteinbach war mit 4 Fahrzeugen und rund 25 Mann unter der Leitung des Karlsbader Kommandanten Holger Fuhr im Einsatz. Der Rettungsdienst war unter der Organisatorischen Leitung von Herrn Gilmore mit 3 Fahrzeugen und 5 Personen vor Ort. Die Polizei war mit zwei Streifenwagen und 4 Beamten an der Einsatzstelle. Ebenfalls war der stellvertretende Kreisbrandmeister Werner Rüssel an den Brandort geeilt um sich ein Bild von der Lage zu machen.

Der Einsatz konnte nach rund einer Stunde beendet werden.

