FW-KA: Forst – Brand eines Konvektomat in Restaurant

Forst (ots) – Zu einem gemeldeten Zimmerbrand wurde die Freiwillige Feuerwehr Forst am Freitagnachmittag gegen 15:30 Uhr in ein Restaurant bei der Jahnhalle in der Wiesenstraße alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr Forst stellte sich heraus, dass es zu einem Brand an einem dortigen Konvektomat gekommen war. Das Feuer wurde bereits vom Eigentümer gelöscht. Die Einsatzkräfte der Forster Wehr kontrollierten den Brand mit der Wärmebildkamera und führten Belüftungsmaßnahmen durch.

Die Freiwillige Feuerwehr Forst war unter der Leitung des Kommandanten Mario Heinzmann mit 20 Einsatzkräften und 3 Fahrzeugen im Einsatz.

