FW-KA: Rheinstetten – Feuerwehr befreit „Igel Ingo“ aus Lichtschacht

Rheinstetten (ots) – Ein in Not geratener Igel rief am Sonntagmittag den Einsatz der Feuerwehr in Rheinstetten-Forchheim auf den Plan.

Durch aufmerksame Bürger wurde der Integrierten Leitstelle Karlsruhe am Sonntagmittag gegen 12:28 Uhr ein Igel gemeldet, welcher in einem Lichtschacht an einer Schule im Stadtteil Forchheim saß und sich nicht mehr selbstständig aus diesem befreien konnte.

Die Freiwillige Feuerwehr Rheinstetten rückte daraufhin an und konnte mit Hilfe eines hinzugezogenen Gebäudeverantwortlichen die Kellerräume des Schulgebäudes öffnen. Im Anschluss konnte der Igel, welcher in der Zwischenzeit durch die Feuerwehrkameraden auf den Namen „Igel Ingo“ getauft wurde, durch ein Kellerfenster aus seiner Zwangslage gerettet und in sichere Obhut übergeben werden.

Die Feuerwehr Rheinstetten war mit einem Fahrzeug im Einsatz.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

Pressesprecher

Fabian Geier

Telefon: 0721 / 936 840 40

E-Mail: feuerwehr.pressestelle.kfvka1@gmx.de

Internet: http://www.kfv-ka.de

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/130685/4009015