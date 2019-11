Gaggenau – Abgeschleppt

Anzeige

Gaggenau (ots) – Nachdem der Fahrer eines Mercedes die eingeschaltete Warnblinkanlage eines Pkw Iveco nicht als solches erkannte und davon ausging, dass dieser nur den rechten Blinker gesetzt hatte, um von der Murgtalstraße nach rechts in die Eisenbahnstraße abzubiegen, kam es zum Zusammenstoß. Der Fahrer des Iveco war am Montagabend kurz nach 21 Uhr beim Abschleppen eines Landrover in der Murgtalstraße unterwegs, als der 45-jährige Mercedes-Fahrer von der Eisenbahnstraße nach links einbiegen wollte. Als der Mercedes-Fahrer erkannte, dass der Iveco nicht nach rechts geblinkt hatte, sondern mit eingeschalteter Warnblinkanlage geradeaus weiterfuhr, bremste er seinen Wagen bis zum Stillstand ab. Der Iveco mit dem Landrover im Schlepptau konnte noch nach links ausweichen und abbremsen. Durch die abrupte Bremsung wurde die zum Abschleppvorgang genutzte Stange auf die hintere Stoßstange des Iveco geschoben und richtete dort einen Schaden von etwa 2.500 Euro an.

