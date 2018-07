Gaggenau – Arbeitsunfall

Gaggenau (ots) – Ein 45-Jähriger hat sich am Dienstagvormittag bei Asphaltarbeiten in der Berliner Straße Verletzungen zugezogen. Der Mann war kurz nach 11 Uhr mit Flexarbeiten beschäftigt und hierbei abgerutscht. Durch das Missgeschick zog sich der Arbeiter Blessuren zu, die nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. /pb

