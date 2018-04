Gaggenau – Auf die Fahrbahn gesprungen

Gaggenau (ots) – Ein sprunghaftes Reh hat einem 51-jährigen Smart-Fahrer am Mittwochabend einen großen Schrecken eingejagt. Der Mann befuhr gegen 21:45 Uhr die Kreisstraße von Gagganau-Moosbronn in Richtung Albtal, als das Wildtier plötzlich auf die Fahrbahn sprang und von dem Wagen erfasst wurde. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Das zarte Wesen überlebte den Unfall nicht.

