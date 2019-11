Gaggenau – Auf Navigationsgerät vertraut

Anzeige

Gaggenau (ots) – Das blinde Vertrauen auf die im Wagen befindliche Technik führte einen LKW-Lenker am Montagabend bis in den Vorgarten eines Hauses in der Straße `Im Wiesele`. Der Lenker des Schwergewichts war kurz vor 20 Uhr, nach Anleitung seines Navigationsgerätes, versehentlich in Sulzbach gelandet. Als er Wenden wollte, kam er im abschüssigen Gelände von der Fahrbahn ab. Festgefahren im Vorgarten des dortigen Anwesens blieb für das Schwergewicht nur der `Abschlepphaken`. Zur Bergung musste die Straße zeitweise voll gesperrt werden. /ma

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4429671