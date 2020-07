Gaggenau – Auto beschädigt, Zeugen gesucht

Anzeige

Gaggenau (ots) – Eine 40-jährige Dacia-Fahrerin parkte ihr Auto am Donnerstag in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 22.30 Uhr ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Draisstraße im Bereich des Gebäudes Nr. 19. Als sie zu Ihrem Fahrzeug zurück kam, stellte sie fest, dass der Außenspiegel offenbar durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt wurde. Der dabei entstandene Sachschaden beträgt etwa 250 Euro. Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Gaggenau unter der Telefonnummer 07225 9887-0 in Verbindung zu setzten.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4641739 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4641739