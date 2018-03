Gaggenau – Autofahrer gesucht

Gaggenau (ots) – Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau sind auf der Suche nach dem Fahrer eines roten Autos, welches am Dienstag gegen 10.40 Uhr vor einer Arztpraxis in der Klehestraße geparkt war. Die 80 Jahre alte Lenkerin eines Audi beschädigte das rote Gefährt beim Ausparken und hinterließ ihre Daten am Fahrzeug. Allerdings erhielt sie bisher keine Nachricht des Besitzers. Der am linken Heck des Autos entstandene Sachschaden dürfte sich auf zirka 500 Euro belaufen. Der Besitzer des Wagens oder Personen die Hinweise auf diesen geben können werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten unter der Nummer: 07225-98870 in Verbindung zu setzen. /ma

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3902835