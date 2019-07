Gaggenau, B 462 – Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Anzeige

Gaggenau, B 462 (ots) – Ein Auffahrunfall hat am Montagabend zu zwei Leichtverletzten und etwa 5.000 Euro Sachschaden geführt. Ein 38 Jahre alter VW-Fahrer prallte kurz nach 19 Uhr auf dem Weg in Richtung Gernsbach in das Heck eines an der Essel-Kreuzung bei Rotlicht stehenden Seat eines 23-Jährigen. Der mutmaßliche Unfallverursacher sowie dessen 13 Jahre alter Beifahrer mussten mit einem Rettungswagen und leichten Blessuren in ein örtliches Krankenhaus gefahren werden. Möglicherweise hätte ein angelegter Sicherheitsgurt die Verletzungen des 38-Jährigen abgemildert oder gar verhindert. Der Fahrer und die weiteren Insassen des Seat blieben unversehrt. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau kümmerten sich um die Unfallaufnahme. /wo

