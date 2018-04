Gaggenau, Bad Rotenfels – Aneinandergeraten

Gaggenau (ots) – Zu einer Streitigkeit zwischen mehreren Personen kam es am Sonntagmorgen gegen 11 Uhr in der Murgtalstraße. Die Hintergründe und Umstände der Auseinandersetzung konnten noch nicht abschließend geklärt werden. Nach aktuellem Kenntnisstand gerieten zwei Frauen aufgrund bereits länger andauernder Unstimmigkeiten aneinander. Im Rahmen des handfesten Disputes sollen eine 23-Jährige und ihr Begleiter ihre 24-jährige Kontrahentin verletzt haben. Die Beamten des Polizeireviers in Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3923794