Gaggenau, Bad-Rotenfels – Arbeitsunfall

Gaggenau, Bad-Rotenfels (ots) – Bei einem Arbeitsunfall am Montagmorgen in einer Firma in der Franz-Grötz-Straße wurde ein 59-jähriger Mann schwer verletzt. Nach derzeitigem Sachstand war der Arbeiter kurz nach 7 Uhr selbstständig über eine Leiter auf das Dach einer Garage gestiegen. Von hier aus stürzte er rund zweieinhalb Meter in die Tiefe. Er musste durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittler des Polizeireviers Gaggenau schließen ein Fremdverschulden derzeit aus.

