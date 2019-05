Gaggenau, Bad Rotenfels/Bischweier – Rollerdieb unterwegs, Hinweise erbeten

Anzeige

Gaggenau, Bad Rotenfels Bischweier (ots) – Ein Rollerdieb hat über das Wochenende sein Unwesen in Bischweier und Bad Rotenfels getrieben. Während zwischen Freitag- und Sonntagmittag ein mit Lenkradschloss gesicherter Peugeot-Roller in der Alban-Stolz-Straße abhanden gekommen ist, hat in den frühen Sonntagmorgenstunden ein in der „Großen Austraße“ abgestellter Roller der Marke „Kymco“ ungewollt seinen Besitzer gewechselt. Letzterer konnte zwischenzeitlich von Einsatzkräften der Feuerwehr Gaggenau aus der Murg unweit des Glaserstegs geborgen werden. Nach bisherigen Feststellungen dürfte das wieder aufgefundene Gefährt kurzgeschlossen worden sein und ist wohl nicht mehr zu gebrauchen. Ob die beiden Taten miteinander in Verbindung stehen, wird geprüft. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Rufnummer: 07225-9887-0 entgegengenommen.

